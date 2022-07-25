Песков заявил, что удар по порту Одессы не должен повлиять на начало отгрузки зерна

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Удар по порту Одессы имел целью уничтожение военной инфраструктуры и не должен никак повлиять на выполнение сделки по зерну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнение сделки по зерну.

Накануне, 24 июля, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российский ВМФ нанес удар высокоточными ракетами по украинскому кораблю и складу американских ракет Harpoon в порту Одессы