Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в рамках сделки по зерну, достигнутой 22 июля в Стамбуле, не брала на себя обязательств прекращать специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - сказал он журналистам в ходе своего визита в Конго.

По словам министра, представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

Накануне, 24 июля, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российский ВМФ нанес удар высокоточными ракетами по украинскому кораблю и складу американских ракет Harpoon в порту Одессы.

В пятницу, 22 июля, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о подписании в Стамбуле соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю.