Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в рамках сделки по зерну, достигнутой 22 июля в Стамбуле, не брала на себя обязательств прекращать специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - сказал он журналистам в ходе своего визита в Конго.

По словам министра, представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

Накануне, 24 июля, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российский ВМФ нанес удар высокоточными ракетами по украинскому кораблю и складу американских ракет Harpoon в порту Одессы.

В пятницу, 22 июля, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о подписании в Стамбуле соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю.

Хроника 24 февраля – 25 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Лавров МИД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Brent подешевела до $102,39 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

Два человека погибли в результате стрельбы в парке в Лос-Анджелесе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });