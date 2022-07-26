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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Кремле призвали не политизировать ситуацию с агентством "Сохнут"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

"Действительно, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно, действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он повторил, что к ситуации нужно подходить аккуратно, но добавил: "Но в то же время нужно отдавать себе отчет, что все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем".

Ранее он вопросы о претензиях российских властей к "Сохнуту" переадресовывал Минюсту.

Международное "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут"" которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, создано в 1929 году. Представительства "Сохнута" в России работают с 1989 года.

21 июля стало известно, что московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации агентства и исключении его из ЕГРЮЛ за нарушение российских законов. С чем именно связаны претензии Минюста, в суде не уточнили.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в тот же день заявили, что "Сохнут" имеет огромное значение не только для репатриации евреев, но и для связей между Израилем и Россией, Израилем и диаспорой и исторически является одним из важнейших институтов еврейского сообщества всего мира. Представитель ФЕОР Борух Горин высказал мнение, что попытка ликвидации агентства, "будь то юридического или политического свойства, очевидно кажется откатом в отношениях между Россией и Израилем, не только между правительствами, но и между странами".

Ситуацию 24 июля обсуждали на совещании у премьер-министра Яира Лапида 24 июля. "Закрытие офисов еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое скажется на отношениях", - заявили в канцелярии премьера.

Лапид поручил юридической делегации "быть готовой отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие", и уже на месте использовать все возможности для диалога, в том числе "и на высоком дипломатическом уровне".

"Исраэль хайом" сообщило, что Лапид поручил МИД страны подготовить и серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации российского представительства "Сохнута". Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни. При этом высокопоставленные источники "Едиот ахронот" говорят, что в руководстве Израиля больше настроены на диалог, а не на ответные меры.

Дмитрий Песков Кремль Минюст Израиль Сохнут Яир Лапид
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