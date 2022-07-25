Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Финляндия не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ из-за проведения спецоперации на Украине, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

"Финляндия поддерживает общую санкционную политику Евросоюза. Но визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям", - приводит слова Туппурайнен газета Ilta-Sanomat.

Она уточнила, что в настоящее время Финляндия не планирует предпринимать собственных мер по визовому вопросу.

Между тем, как сообщает Ilta-Sanomat, некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Brent подешевела до $102,39 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });