Москва примет контрмеры в случае отказа Финляндии в выдаче россиянам туристических виз

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Если Финляндия примет решение об отказе или ограничении в выдаче туристических виз россиянам, это повлечет контрмеры со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию - вполне объяснимую и прогнозируемую", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал предложение политических партий Финляндии перестать выдавать туристические визы россиянам.

Ранее сообщалось, что некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

Однако исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила накануне, что Финляндия не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ из-за проведения СВО.