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Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Из Россию в Финляндию беспрепятственно проехали первые автобусы после снятия коронавирусных ограничений на границе. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express.

Пандемия коронавируса

Российские туристы утром в пятницу жаловались в соцсетях на очереди на пограничных пропускных пунктах при выезде в Финляндию и Эстонию в Ленинградской области. Многие утверждали, что российские пограничники отказывались выпускать людей, поскольку не было опубликовано постановление правительства, отменяющее с 15 июля ковид-ограничения для выезда за границу. Постановление опубликовали позднее в этот же день. Оно разрешает пересекать границу без специальных оснований.

В Lux Express отметили, что первый автобус из Петербурга в Финляндию в пятницу пропустили еще до публикации постановления. На российской границе пассажиры простояли около часа, но у них у всех были основания для пересечения границы.

Все билеты на рейсы Lux Express из Петербурга в Финляндию на 15-17 июля выкуплены.

В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что автобусы свободно пропускают через границу с российской стороны. "С 11:00 ограничения сняты. Все автобусы сейчас пускают", - сказали в компании.

Правительство ранее объявило, что с 15 июля отменит ковид-ограничения на пересечение границы. По возвращении россиянам по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест. Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Путешественникам нужен загранпаспорт и шенгенская виза.

Финляндия Эстония Правительство Ленинградская область Lux Express Ecolines
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