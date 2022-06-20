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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Финляндия 30 июня отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Финляндия снимает антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе, из России, сообщило МВД республики.

"Ограничения на въезд в Финляндию, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь при себе сертификаты вакцинации или тесты на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, работа пограничного контроля возвращается к допандемийному времени. Прибывающим из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны необходимо иметь при себе загранпаспорт и при необходимости визу.

"Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может вырасти трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет, в том числе, желание россиян путешествовать и количество действующих виз", - добавили в МВД.

Там также сообщили, что консульские учреждения Финляндии сейчас оформляют визы в страну.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Финляндия
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