Более 8 тыс. паспортов РФ выдано в Запорожской области за полтора месяца

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 8 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, которые начали выдавать в середине июня, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Оформлено более 8 тысяч паспортов, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек. Для упрощения нашим жителям процедуры оформления документов открыты дополнительные пункты паспортизации в Энергодаре и Мелитополе, будет увеличено число специалистов отделов", - сказал Балицкий.

Кроме того, упрощена возможность оформления гражданства без справки из ЗАГС о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ Владимира Путина. Жителей регионов освободили от уплаты пошлины. Прием документов начался в мае, выдача паспортов - 11 июня.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.