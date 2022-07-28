МВД РФ сообщило о создании временных управлений в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В МВД РФ объявили о формировании временных территориальных органов в Запорожской и Херсонской областях.

"В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка. Территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования", - сообщает министерство.

По его данным, "сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД".

В ведомстве заявили, что организована постоянная выдача населению российских паспортов, также ведется "борьба с проявлениями экстремизма".

В кратчайшие сроки силами командированного личного состава развернуты пункты временной дислокации российских полицейских, сообщает министерство.

"Обеспечены устойчивая связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, подготовлен автотранспорт для патрулирования", - сказали в МВД.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.