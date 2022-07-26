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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Прага сообщила, что в ЕС добились политического соглашения о сокращении спроса на газ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министры стран ЕС во вторник смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа Евросоюзом, сообщили во вторник власти Чехии, председательствующей на данный момент в Совете ЕС.

"Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии будущей зимы", - говорится в сообщении со страницы председательства в твиттере.

Ранее германское агентство DPA сообщило, что страны ЕС в конечном итоге смогли договориться по плану сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации.

Накануне в ЕС велась активная работа в этом направлении. В частности, постпреды стран ЕС рассматривали идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая, в случае претворения в жизнь плана в том виде, в котором он был по состоянию на понедельник, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.

План сокращения потребления газа ЕК предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В понедельник "Газпром" обнародовал заявление, согласно которому прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности. Ранее о такой возможности предупреждал президент России Владимир Путин.

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде (которая ввела санкции в отношении "Газпрома"), так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

ЕС Чехия
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