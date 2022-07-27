Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Обстрел ВСУ моста через Днепр в Херсоне, обморок телеведущей во время дебатов кандидатов в премьеры Великобритании, призыв сенаторов США к санкциям против закупок КНР нефти из РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ снова обстреляли единственный мост через Днепр в Херсоне. Ракетный удар был нанесен примерно в 22:50 во вторник. Несколько выпущенных по мосту ракет были перехвачены российской системой ПВО.

- Обморок телеведущей прервал дебаты кандидатов в премьеры Великобритании. Она упала, когда глава британского МИД Лиз Трасс отвечала на вопрос о том, хватит ли ей сил и поддержки избирателей противостоять России на мировой арене.

- Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю. Республиканцы представили законопроект, который вводит штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

- В Госдепе опечалены решением России выйти из проекта МКС. В США удивились заявлению главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, отметив важность научной работы, которая проводилась на станции.

- Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее. Министр обороны США рассказал об этом по телефону своему украинскому коллеге.