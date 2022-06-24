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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

США освободили из тюрьмы Гуантанамо предпоследнего заключенного талиба

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Из американской тюрьмы Гуантанамо освободили предпоследнего заключенного сторонника движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщил в пятницу официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"В результате усилий Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство) и его прямого и позитивного взаимодействия с США из тюрьмы Гуантанамо был освобожден один из двух оставшихся задержанных, Асадулла Харун", - сообщил Муджахид в твиттере.

По его словам, движение считает своим долгом освободить афганцев, задержанных в других странах, и "стремится к тому, чтобы ни один афганец не оставался угнетенным ни в одной стране мира".

"В настоящее время мы поддерживаем связь с некоторыми странами, где были задержаны афганцы, предпринимаются усилия по их скорейшему освобождению", - отметил представитель "Талибан".

Движение поблагодарило "братскую страну Катар" за содействие в освобождении представителя движения из американской тюрьмы.

США Талибан Гуантанамо
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