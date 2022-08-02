Власти Херсона отчитались об обслуживании иностранных судов в порту

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Иностранные суда, которые с февраля остаются в акватории порта Херсона, обслуживаются в соответствии с утвержденными регламентами, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец.

"Сейчас стоит около десятка судов. Мы обслуживаем эти суда, поскольку это необходимо как для жизни моряков, которые остались, так и жизнедеятельности самого судна... Они обслуживаются по регламенту всем необходимым - вода, продовольствие, коммунальные услуги, топливо", - сказал он.

"Команды живут на судне и сходят на берег, они ведут вахту, как им положено. И они не испытывают никакого дискомфорта за исключением того, что суда фактически простаивают. Все ждут, что территория будет безопасной для судоплавания и будут устранены причины, которые пока блокируют их движение", - отметил добавил Кобец.

Торговые суда не могут пройти из Днепра в Черное море, так как заминированы фарватеры выхода в Днепро-Бугский лиман. После разминирования порт можно будет вновь использовать для перевалки, уверен Кобец.

Он напомнил, что обычные для порта Херсона грузы - железная руда, химическая продукция, зерно, нефтепродукты и товары машиностроительного производства. Он надеется, что с возобновлением работы портов в бюджет города снова начнут поступать средства.