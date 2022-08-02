Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Власти Херсона отчитались об обслуживании иностранных судов в порту

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Иностранные суда, которые с февраля остаются в акватории порта Херсона, обслуживаются в соответствии с утвержденными регламентами, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец.

"Сейчас стоит около десятка судов. Мы обслуживаем эти суда, поскольку это необходимо как для жизни моряков, которые остались, так и жизнедеятельности самого судна... Они обслуживаются по регламенту всем необходимым - вода, продовольствие, коммунальные услуги, топливо", - сказал он.

"Команды живут на судне и сходят на берег, они ведут вахту, как им положено. И они не испытывают никакого дискомфорта за исключением того, что суда фактически простаивают. Все ждут, что территория будет безопасной для судоплавания и будут устранены причины, которые пока блокируют их движение", - отметил добавил Кобец.

Торговые суда не могут пройти из Днепра в Черное море, так как заминированы фарватеры выхода в Днепро-Бугский лиман. После разминирования порт можно будет вновь использовать для перевалки, уверен Кобец.

Он напомнил, что обычные для порта Херсона грузы - железная руда, химическая продукция, зерно, нефтепродукты и товары машиностроительного производства. Он надеется, что с возобновлением работы портов в бюджет города снова начнут поступать средства.

Хроника 24 февраля – 02 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсон Александр Кобец Черное море Днепр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года

Что случилось этой ночью: вторник, 2 августа

Германия поставляет Украине новейшее оружие, которого еще нет на вооружении бундесвера

В Кремле хотят понять, готовы ли США к переговорам о контроле над вооружениями

Байден объявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

США считают, что ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

США считают, что ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

Боррель счел, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

SEC обвинила 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });