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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

На подконтрольной РФ части Запорожской области установят потолок цен на топливо

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На территории Запорожской области, подконтрольной РФ, будут следить за качеством бензина и снизят цены на топливо, сообщил журналистам в среду глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы будем контролировать. Будут выездные группы, которые будут отслеживать как качество, так и цены. Если цена будет превышать или качество не соответствовать - такие заправки будут закрываться моим распоряжением в один день", - сказал Балицкий.

Теперь 92-й бензин будет стоить 55 рублей вместо 63 (минус 13%), 95-й - 59 вместо 70 рублей (минус 16%), дизельное топливо - 65 вместо 67 (минус 3%), а газ - 27 вместо 38 рублей (минус 29%).

Кроме того, подписано распоряжение о создании лаборатории контроля качества за нефтепродуктами, которые продаются в Запорожской области. По словам Балицкого, все заправки должны быть зарегистрированы в администрации.

"Чтобы облегчить налоговую нагрузку, мы с 10%, которые были установлены под акцизную группу, сделали для заправщиков, которые продают бензин, дизельное топливо и газ - 2%. Таким образом, администрация максимально снизила налоговую нагрузку для продавцов топлива, понимая их ситуацию", - добавил глава администрации.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Запорожская область Украина
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