В Запорожской области пообещали соцвыплаты инвалидам и пенсионерам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти подконтрольной России части Запорожской области с 1 августа начнут выдавать социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете в управлении труда и соцзащиты городских и районных администраций.

Об этом в Telegram сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

Инвалиды и пенсионеры будут получать по 10 тысяч рублей в месяц, ветераны Великой Отечественной войны - по 5 тысяч рублей. Ежемесячная выплата по уходу за человеком составит 3 тысячи рублей.

Единовременные выплаты по беременности и при рождении ребенка составят 10 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Ежемесячная выплата на ребенка до 18 или до 23 лет при условии очного обучения составит 4 тысячи рублей. Родители-одиночки будут получать по 10 тысяч рублей в месяц.

Бивалютную систему в Запорожской области ввели во второй половине мая.