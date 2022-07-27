Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 после болезни

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, ранее в июле заболевший COVID-19, сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, ему разрешено перестать соблюдать меры изоляции, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

"Вчера вечером и затем сегодня утром его тесты на коронавирус показали отрицательный результат", - говорится в сообщении его врача, распространенном в среду Белым домом.

"Президент не будет продолжать соблюдать строгие меры по изоляции", - указано в нем.

Однако О'Коннор отметил, что Байден "будет носить плотно прилегающую маску на протяжении 10 дней при контактах с другими людьми".

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус. Он ушел на изоляцию и продолжил выполнять обязанности из своей резиденции.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также привился двумя бустерными дозами вакцины.