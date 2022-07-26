Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекцией, но пока остается в самоизоляции, сообщил через сайт Белого дома его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По его словам, симптомы заболевания у президента почти полностью исчезли все симптомы. Его давление, частота пульса и дыханяи, температура - "абсолютно нормальные", легкие остаются чистыми. Президенту разрешено возобновить физические упражнения.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

США Джо Байден Кевин О'Коннор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Космонавт Борисов полетит на МКС на корабле Crew Dragon весной 2024 года

В NASA заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Банкоматы Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

Совет ЕС решил еще на полгода продлить санкции против РФ в связи с Украиной

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });