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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Нидерландах протестующие против властей фермеры заблокировали оптовые продуктовые базы

В Нидерландах протестующие против властей фермеры заблокировали оптовые продуктовые базы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландские фермеры заблокировали оптовые базы супермаркетов в знак протеста против плана властей страны по сокращению выбросов загрязняющих веществ, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Блокада оптовых баз нанесла ущерб гражданам Нидерландов. Супермаркеты делают все возможное, чтобы в магазины поступали продукты, но если блокада продолжится, она может привести к тому, что люди не смогут делать свои ежедневные покупки", - говорится в заявлении Центрального бюро по торговле продовольствием страны.

В частности, в понедельник около 25 тракторов припарковались у оптовой базы сети супермаркетов Albert Heijn в городе Зандам к северу от Амстердама. Транспортные средства были завешаны плакатами и транспарантами.

В главном аэропорту Нидерландов Схипхоле попросили путешественников пользоваться общественным транспортом, чтобы добираться до терминалов, так как опасаются, что блокада может коснуться и аэропортов. Ранее рыбаки из солидарности с фермерами заблокировали несколько портов страны.

Недовольство среди фермеров вызвал план, согласно которому к 2030 году страна должна будет сократить выбросы загрязняющих веществ, таких как оксид азота и аммиак, на 50%. Как ожидается, это может привести к сокращению поголовья скота и к закрытию некоторых ферм, скот которых производит большое количество аммиака.

Нидерланды
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