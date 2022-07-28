Режим ЧП в Молдавии продлен еще на два месяца из-за событий в соседней Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии на заседании в четверг по запросу правительства страны принял решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней, передает корреспондент "Интерфакса".

Премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, что необходимость продления чрезвычайного положения аргументируется "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ и необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев с Украины".

Она подчеркнула, что правительству необходимы дополнительные полномочия, которые предоставляются в период чрезвычайного положения, чтобы "оперативно реагировать на все вызовы".

По ее словам, риски для Молдавии на фоне ситуации в соседней республике высоки, ситуация тяжелая. "Высокие риски сохраняются и по части потоков беженцев, и потоков товаров. И по части энергетики - мы все видели не очень хорошие новости о поставках газа в Европу (сокращение поставок по "Северному потоку" - ИФ)", - сказала Гаврилица.

Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в знак протеста намерению властей продлить режим ЧП в стране. Как отметила на брифинге председатель фракции Зинаида Гречаный, "власти самостоятельно должны взять на себя и нести ответственность за это решение".

Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что "это крайняя мера, которой нельзя злоупотреблять, так как это негативно влияет на все сферы жизни". Он напомнил, что страна уже почти год живет в условиях ЧП.

После того, как оппозиция ушла из зала, депутаты 52 голосами (из 101) приняли соответствующее решение. Оно вступит в силу, начиная с 8 августа.

Режим ЧП был введен в Молдавии с 24 февраля, затем дважды продлевался на 60 дней, в последний раз - 23 июня на 45 дней.