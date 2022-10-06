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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в четверг принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней.

За это решение, которое инициировало правительство, проголосовали 53 (из 101) депутата от правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция выступала против продления режима ЧП, в знак протеста покинув зал заседаний, передает корреспондент "Интерфакса" из парламента.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила с трибуны парламента, "что продление режима чрезвычайного положения абсолютно необходимо" в связи с событиями на Украине и рисками прекращения поставок газа.

Согласно принятому парламентом постановлению, "развитие ситуации в регионе в настоящее время", обусловленное конфликтом на Украине, "продолжает создавать уязвимые места для безопасности государственных границ Республики Молдова".

"Среди основных угроз, с которыми наша страна может столкнуться в ближайшем будущем, числится: ограничение или даже прекращение поставок энергоресурсов; чрезмерно высокий рост цен на них; расширение пострадавших от войны районов в сторону границ Молдавии; применение ядерного оружия с региональным и глобальным эффектом; увеличение потока беженцев с Украины, а также возможные последствия, вызванные частичной мобилизацией, объявленной Российской Федерацией", - говорится в постановлении.

Режим ЧП продлен на 60 дней, начиная с 7 октября. Он было введен в Молдавии с 24 февраля, затем трижды продлевался на 60 дней, и один раз - на 45 дней. Первый раз парламент проголосовал единогласно за введение режима ЧП. Впоследствии оппозиция выступала против, но парламентское большинство принимало решения самостоятельно.

Молдавия
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