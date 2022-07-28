В ряде городов ФРГ начнут экономить энергоресурсы на фоне сокращения поставок газа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти ряда городов Германии приняли решение ввести ряд мер, направленных на экономию энергоресурсов, на фоне сокращения поставок газа в Европу, сообщают европейские СМИ.

В частности, в Ганновере на северо-западе ФРГ отключат горячую воду в государственных учреждениях, бассейнах и спортзалах. В ночное время не будут работать фонтаны, а также прекратят освещение крупных зданий. Муниципальные здания будут отапливаться только с 1 октября по 31 марта, и температура в помещениях не будет превышать 20 градусов по Цельсию, запретят использовать мобильные системы кондиционирования и обогреватели. Исключения будут сделаны для школ, детских садов и больниц. "Наша цель - снизить потребление энергии на 15%", - сказал бургомистр Ганновера Белит Онэй.

В Берлине с четверга прекратили ночное освещение около 200 исторических зданий и достопримечательностей.

Власти Мюнхена ранее на этой неделе объявили, что отключат освещение здания местной администрации, а также отключат горячую воду в местных госучреждениях. Фонтаны в городе прекратят работу в ночное время.

В Нюрнберге решили закрыть три из четырех государственных крытых бассейнов.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением газа в стране "серьезной" и призвал к сокращению его потребления на 15-20%.

20 июля Еврокомиссия предложила европейский план сокращения спроса на газ.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.