Испанский парламент утвердил план по экономии газа

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Парламент Испании поддержал подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает EFE. План предусматривает снижение потребление газа по рекомендациям Евросоюза, чтобы страна смогла бы избежать дефицита этого энергоресурса ближайшей зимой.

Частным компаниям и госучреждениям предлагается летом не охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию. Зимой же помещения им следует отапливать максимум до уровня в 19 градусов. Также следует с 22:00 на ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.