Глава Минэкономики Германии призвал готовиться к ухудшению ситуации с обеспечением газом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением газа в стране "серьезной" и призвал к сокращению его потребления на 15-20%.

В эфире телеканала ARD он, ссылаясь на объявление "Газпрома" о дальнейшем сокращении поставок топлива с 27 июля, сказал, что "к этому надо быть готовым", и "это серьезная ситуация".

Хабек отметил, что Германия продолжит получать газ из Нидерландов и Норвегии, "мы сможем продолжать заполнять хранилища, но как быстро и в каких объемах", будет ясно позднее. Он добавил, что "у нас не будет газа в изобилии".

Министр обратился с призывом сократить потребление газа на 15-20%, чтобы избежать того, что "определенные производственные цепочки просто перестанут существовать в Германии или Европе".

Чиновник пообещал, что в случае дефицита газа в первую очередь пострадают промышленные отрасли, в то время как будут приняты меры по обеспечению жилых домов и таких объектов инфраструктуры, как больницы.

В интервью агентству DPA Хабек заявил, что не видит "технических причин" сокращения поставок "Газпромом".

Как ранее сообщил "Газпром", прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности, сообщил. О такой возможности также предупреждал президент России Владимир Путин.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - пишет концерн.

"Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", - предупредила российская компания.

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины после ремонта в Канаде, которая ввела санкции в отношении "Газпрома", так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов. Еврочиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина уже прибыла из Канады в Германию. Однако пока что неясными остаются вопросы санкционных ограничений Канады, ЕС и Великобритании в отношении этого агрегата.