В ЕС приветствуют начало экспорта морем украинского зерна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует отправку первого судна с украинским зерном из порта Одессы, заявил в понедельник Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это первый этап, который мы приветствуем. Это позволит нам бороться с мировым продовольственным кризисом. Мы ожидаем полного выполнения соглашения и возобновления украинского экспорта для всех клиентов в мире, которые в этом нуждаются", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, почему получателем первой партии зерна из Украины стал Ливан, Стано объяснил, что эта страна, зависящая от поставок украинской пшеницы, переживает серию кризисов - социальный, экономический, финансовый, продовольственный, которые, по его утверждению, еще усугубились в результате военных действий на Украине.

"Мы приветствуем то, что Ливан стал пунктом назначения законного экспорта", - сказал представитель Борреля.

Ранее в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Турции сообщили, что первое судно с украинским зерном на борту покинуло порт Одессы.

По данным агентства "Анадолу", это судно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, сухогруз прибудет в Стамбул во вторник в 15:00 по московскому времени. Там он пройдет проверку, после чего сможет отправиться далее по маршруту.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Также там был подписан меморандум об участии ООН в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. В Москве рассчитывают, что соглашение по украинскому зерну и этот меморандум будут реализовываться одновременно.