Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В ЕС приветствуют начало экспорта морем украинского зерна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует отправку первого судна с украинским зерном из порта Одессы, заявил в понедельник Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это первый этап, который мы приветствуем. Это позволит нам бороться с мировым продовольственным кризисом. Мы ожидаем полного выполнения соглашения и возобновления украинского экспорта для всех клиентов в мире, которые в этом нуждаются", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В миреКремль позитивно оценил выход первого судна с украинским зерном из ОдессыЧитать подробнее

Отвечая на вопрос, почему получателем первой партии зерна из Украины стал Ливан, Стано объяснил, что эта страна, зависящая от поставок украинской пшеницы, переживает серию кризисов - социальный, экономический, финансовый, продовольственный, которые, по его утверждению, еще усугубились в результате военных действий на Украине.

"Мы приветствуем то, что Ливан стал пунктом назначения законного экспорта", - сказал представитель Борреля.

Ранее в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Турции сообщили, что первое судно с украинским зерном на борту покинуло порт Одессы.

По данным агентства "Анадолу", это судно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, сухогруз прибудет в Стамбул во вторник в 15:00 по московскому времени. Там он пройдет проверку, после чего сможет отправиться далее по маршруту.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Также там был подписан меморандум об участии ООН в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. В Москве рассчитывают, что соглашение по украинскому зерну и этот меморандум будут реализовываться одновременно.

ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

Военная операция на Украине

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 августа

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Президент Сербии Вучич прибыл в генштаб ВС

Новая волна жары надвигается на Францию

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

МИД РФ призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово

Что произошло за день: воскресенье, 31 июля

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });