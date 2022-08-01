Кремль позитивно оценил выход первого судна с украинским зерном из Одессы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценивают выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и считают его возможностью проверить эффективность стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах, - сказал он. - Будем надеться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться, и что механизм будет работать эффективно".

Минобороны Турции 1 августа сообщило, что первое судно с грузом украинского зерна вышло из порта Одессы. Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что это судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Безопасность коридора для него гарантируют ООН и Турция. На бору - 26 тысяч тонн кукурузы.

Ожидается, что 2 августа судно пройдет проверку в Стамбуле, после чего продолжит идти по маршруту.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Одно соглашение подписал в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, второй - Кубраков.

Также там был подписан меморандум об участии ООН в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. В Москве рассчитывают, что соглашение по украинскому зерну и этот меморандум будут реализовываться одновременно.