Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Кремль позитивно оценил выход первого судна с украинским зерном из Одессы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценивают выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и считают его возможностью проверить эффективность стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах, - сказал он. - Будем надеться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться, и что механизм будет работать эффективно".

Минобороны Турции 1 августа сообщило, что первое судно с грузом украинского зерна вышло из порта Одессы. Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что это судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Безопасность коридора для него гарантируют ООН и Турция. На бору - 26 тысяч тонн кукурузы.

Ожидается, что 2 августа судно пройдет проверку в Стамбуле, после чего продолжит идти по маршруту.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Одно соглашение подписал в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, второй - Кубраков.

Также там был подписан меморандум об участии ООН в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. В Москве рассчитывают, что соглашение по украинскому зерну и этот меморандум будут реализовываться одновременно.

Хроника 24 февраля – 01 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Одесса Турция Дмитрий Песков Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

Военная операция на Украине

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 августа

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Власти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документы

Президент Сербии Вучич прибыл в генштаб ВС

Новая волна жары надвигается на Францию

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

Президент Сербии назвал "сильно осложненной" ситуацию на границе с Косово

МИД РФ призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово

Что произошло за день: воскресенье, 31 июля

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста

Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });