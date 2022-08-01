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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Военные РФ заявили, что Россия принимает меры по безопасности для судна с зерном из Одессы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия предпринимает меры для обеспечения безопасности судна с зерном, выдвинувшегося из Одессы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

По его словам, ранее в понедельник из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне с грузом кукурузы движется в порт Триполи в Ливане.

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Мизинцев заявил, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств.

"Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - отметил он.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В Стамбуле был создан координационный центр по вывозу украинского зерна.

Минобороны РФ Одесса
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