Истребители ВВС КНР Су-35 направились к Тайваньскому проливу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Центральное телевидение Китая сообщило, что истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая вылетели в сторону Тайваньского пролива и пересекают его.

"Истребители ВВС КНР Су-35 пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.

За несколько минут до ТВ об этом широко сообщалось в китайских социальных сетях.

По данным авиационного сервиса Flightradar, спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в аэропорту тайваньской столицы.

Самолет вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пролетел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин, и зашел на посадку на Тайвань со стороны Тихого океана. Тем самым он обошел пространство над Южно-Китайским морем, где выполняют задачи сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин".

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник подчеркнула: "Китай много раз четко заявлял о своей принципиальной позиции и много раз вел серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси. Если американская сторона будет упорствовать, Китай, безусловно, предпримет решительные и энергичные меры для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая".