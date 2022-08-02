Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Истребители ВВС КНР Су-35 направились к Тайваньскому проливу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Центральное телевидение Китая сообщило, что истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая вылетели в сторону Тайваньского пролива и пересекают его.

"Истребители ВВС КНР Су-35 пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.

За несколько минут до ТВ об этом широко сообщалось в китайских социальных сетях.

По данным авиационного сервиса Flightradar, спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в аэропорту тайваньской столицы.

Самолет вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пролетел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин, и зашел на посадку на Тайвань со стороны Тихого океана. Тем самым он обошел пространство над Южно-Китайским морем, где выполняют задачи сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин".

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник подчеркнула: "Китай много раз четко заявлял о своей принципиальной позиции и много раз вел серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси. Если американская сторона будет упорствовать, Китай, безусловно, предпримет решительные и энергичные меры для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая".

Нэнси Пелоси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайские военные планируют провести серию операций близ Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Самолет спикера палаты представителей США подлетает к Тайваню

Самолет спикера палаты представителей США подлетает к Тайваню

Кремль предложил обсуждать обмен заключенными с США без "мегафонной дипломатии"

В Goldman Sachs сочли, что хороший сезон отчетности подтолкнет повышение ставок ФРС

В Goldman Sachs сочли, что хороший сезон отчетности подтолкнет повышение ставок ФРС

Maersk улучшила прогноз из-за подорожания фрахта на фоне проблем в цепочках поставок

Maersk улучшила прогноз из-за подорожания фрахта на фоне проблем в цепочках поставок

Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года

Что случилось этой ночью: вторник, 2 августа

Германия поставляет Украине новейшее оружие, которого еще нет на вооружении бундесвера

В Кремле хотят понять, готовы ли США к переговорам о контроле над вооружениями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });