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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Китайские военные планируют провести серию операций близ Тайваня

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Армия КНР в ближайшее время начнет серию операций близ Тайваня. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Планируется, что эти мероприятия стартуют во вторник поздно вечером по местному времени. CGTN не уточняет, какие именно действия намерены предпринять китайские военные и лишь сообщает о предстоящей "серии операций близ острова Тайвань".

Сообщения о планах военного командования КНР прозвучали на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала жесткую критику со стороны Пекина.

Китайское телевидение также приводит слова представителя министерства обороны Китая, пояснившего, что планируемая серия операций – это именно ответные меры на визит Пелоси.

"Министерство обороны готово решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Китая", - пишет CGTN со ссылкой на представителя министерства.

Китай Тайвань
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