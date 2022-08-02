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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Пелоси заявила, что визит делегации США на Тайвань призван поддержать демократию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что визит делегации во главе с ней нацелен на поддержку демократии на Тайване.

"Визит нашей делегации в Тайвань чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке демократии Тайваня", - говорится в заявлении, распространенном ее аппаратом.

Ранее сообщалось, что американский спецборт Boeing C-40C с Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе.

Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии – Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. Указывалось, что Пелоси возглавляет американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

О возможности ее визита на Тайвань, о котором она ранее заявляла, официально не указывалось. Между тем власти Тайваня подтвердили, что она прибудет на остров. Пелоси и члены делегации остановятся в гостинице "Гранд Хаятт" в Тайбэе. Встреча с властями острова планируется в среду в 08:50 по местному времени.

Напряженность вокруг визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу – твердая и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

США Тайвань Китай Нэнси Пелоси
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