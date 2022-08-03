Армия КНР проведет серию военных операций в защиту территориальной целостности

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начинает серию целенаправленных военных операций, пишет комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао".

"НОАК находится в состоянии повышенной боевой готовности и начнет серию целенаправленных военных операций для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня", - пишет автор.

Он отметил, что визит Пелоси "еще больше усугубил эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, это крайне неправильно и очень опасно". В комментарии говорится, что "для Китая законно, разумно и необходимо принимать любые контрмеры, это является правом любой независимой и суверенной страны".

"Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие плоды, которые наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны, - подчеркивает газета. - Мы никогда не позволим никому, ни одной организации, ни одной политической партии, в любое время и в любой форме отделить какой-либо кусок китайской территории от Китая".

Как сообщило накануне китайское англоязычное издание Global Times, Пекин во вторник на фоне визита Пелоси на Тайвань уже начал военные учения близ острова.

Ожидается, что учения пройдут в море и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня, в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова - испытательные пуски обычных ракет. Отмечается, что в учении задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

Global Times сообщает, что "боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе, скорее всего, будет включать реактивные системы залпового огня большой дальности, которые могут поражать цели на Тайване прямо с материка".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен создавать кризисную ситуацию вокруг Тайваня и "бряцать оружием", однако готов реагировать на возможные шаги Пекина.