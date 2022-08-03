США готовы отреагировать на возможные шаги Китая в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявляет, что Вашингтон не намерен создавать кризисную ситуацию вокруг Тайваня, однако готов реагировать на возможные шаги Пекина.

"Мы ожидаем, что китайская сторона продолжит принимать ответные меры в долгосрочной перспективе (...) США не добиваются и не хотят кризиса. И мы готовы реагировать на те шаги, которые Пекин решит предпринять. В то же время, мы не намерены "бряцать оружием" - заявил Кирби во вторник в ходе брифинга в Белом доме.

Комментируя вызвавший недовольство Пекина визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Кирби отметил, что Вашингтон "продолжит поддерживать Тайвань, защищать принципы свободы и открытости в азиатско-тихоокеанском регионе и добиваться поддержания каналов общения с Пекином".

"Мы обратили внимание на ряд заявлений в КНР в последние часы, которые, к сожалению, не стали для нас неожиданностью. Нет никаких оснований для того, чтобы Пекин превращал этот визит (...) в своего рода кризисную ситуацию или использовал это в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что у Пелоси "есть право посещать Тайвань", добавив, что США "предприняли все необходимые меры для обеспечения ее безопасности".

"Визит спикера полностью соответствует нашей приверженности концепции "единого Китая". Мы открыто заявляем, что наш подход к концепции не изменился", - заключил представитель американского Совета нацбезопасности.

Ранее в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай выражает решительный протест.

Для заявления протеста заместитель главы МИД КНР Се Фэн вызвал американского посла Николаса Бернса.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала военные учения близ Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав его Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда тайванскую администрацию возглавлял представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.