В Херсонской области начнут перерегистрацию машин по законодательству РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в августе начнется регистрация автотранспорта по российскому законодательству, сообщил телеграм-канал временной администрации региона.

"В августе в Херсоне и Геническе откроют МРЭО ГИБДД, где можно будет зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение", - говорится в сообщении.

В областном управлении МВД уточнили, что перерегистрировать машины смогут жители региона, у которых есть российский паспорт. Им выдадут государственные регистрационные знаки на автомобиль российского образца. Тем, у кого нет российских паспортов, будут выдавать временные регистрационные документы и номерные знаки без указания страны.

Автомобильные номера украинского образца на территории Херсонской области выдаваться не будут.

Для замены водительского удостоверения необходимо будет предоставить паспорт гражданина России, а при его отсутствии - подтверждение обучения в автошколе. Тем, кто не успел получить российский паспорт, смогут получить временные водительские права.

Ранее МВД России объявило о формировании временных территориальных органов в Запорожской и Херсонской областях. Сотрудники органов внутренних дел уже приступили к охране общественного порядка на улицах городов, регулированию дорожного движения, проведению оперативно-розыскной и следственной работы.