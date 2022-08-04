Байден заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит безопасность альянса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден приветствовал голосование Сената по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, заявив, что их членство в альянсе будет способствовать укреплению коллективной безопасности.

"Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу еще больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнерство", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По его мнению, "историческое голосование" Сената "посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего альянса противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня".

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противодействия агрессии или угрозе агрессии", - отметил президент США.

"Я с нетерпением жду подписания протоколов о вступлении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с высокоэффективными вооруженными силами, в величайшем оборонительном союзе в истории", - добавил он.

Ранее Сенат США проголосовал за ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

В поддержку членства этих стран в НАТО выступили 95 из 100 сенаторов, один проголосовал против.

Байден в июле направил протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО на утверждение в Сенат Конгресса США. В соответствии с американским законодательством, процедуру ратификации выполняет президент страны, а Сенат дает на это согласие. Позднее Палата представителей США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО уже ратифицировали парламенты 23 из 30 государств-членов альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.