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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Сенат Конгресса США проведет голосование о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США 3 августа намерен ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает АР. Послы этих стран приглашены в палату на дебаты и голосование по этому вопросу.

Агентство напомнило, что в палатах Конгресса вступление обеих стран в НАТО поддерживают многие представители и Республиканской партии, и Демократической, а президент Джо Байден стремится ускорить вступление в альянс двух ранее нейтральных европейских стран.

"Наш альянс с НАТО является основой, которая гарантировала демократию в западном мире после окончания Второй мировой войны", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. По его словам, он и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл обещают, что Сенат одобрит резолюцию о ратификации "как можно быстрее", чтобы укрепить альянс на фоне недавних действий России.

Палата представителей Конгресса поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО в середине июля. За это проголосовали 394 депутата из обеих партий, против - 18 республиканцев.

Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО уже ратифицировали парламенты 20 из 30 государств - членов альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в блок после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Сенат Конгресс США Финляндия Швеция НАТО Чак Шумер Митч Макконнелл
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