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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Китай закрыл для полетов самолетов шесть зон в районе Тайваня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня, "опасными зонами" в предупреждении названы шесть районов, стало известно Bloomberg.

Ограничения вводятся 12:00 четверга до 12:00 воскресенья по местному времени (07:00 по Москве).

Издание Axios связывает это решение с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Военное ведомство Тайваня обвинило КНР "в нарушении международного права и суверенитета Тайбэя", что связано с объявленными Китаем военными учениями с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести различных районах вокруг Тайваня. По данным Global Times, учения армии Китая уже 2 августа начались рядом с Тайванем.

Также 3 августа комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что в условиях, когда Пелоси посещает Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций ради защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

Китай Тайвань США Нэнси Пелоси
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