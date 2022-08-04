В Кремле назвали суверенным правом Китая проведение военных учений у Тайваня

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военные учения КНР около Тайваня – суверенное право Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, кем она была спровоцирована – визитом (спикера палаты представителей Конгресса США) Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. Что касается манёвров – то это суверенное право Китая", - сказал Песков в четверг журналистам.

Они попросили пресс-секретаря президента прокомментировать интенсивные манёвры КНР вокруг Тайваня" и ответить на вопрос, не обеспокоены ли ситуацией в Кремле.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, на следующий день покинула остров. На встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь она заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать, что Соединенные Штаты не откажутся от Тайваня, сообщил ранее телеканал CNN.