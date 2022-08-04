Тест Байдена на COVID-19 снова оказался положительным

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена продолжается кашель, но он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что тест на COVID-19 у него всё ещё положительный, говорится в коммюнике его лечащего врача Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

"Президент чувствует себя очень хорошо сегодня. У него все ещё есть кашель, но он проявляется уже реже. Этим утром тест на COVID-19 дал вновь положительный результат", - сообщается в заявлении.

В субботу у Байдена вновь был выявлен коронавирус, спустя 12 дней после первоначальной постановки диагноза, когда президент США в первый раз получил положительный результат тестирования на коронавирус.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.