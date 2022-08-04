Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Тест Байдена на COVID-19 снова оказался положительным

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена продолжается кашель, но он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что тест на COVID-19 у него всё ещё положительный, говорится в коммюнике его лечащего врача Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

"Президент чувствует себя очень хорошо сегодня. У него все ещё есть кашель, но он проявляется уже реже. Этим утром тест на COVID-19 дал вновь положительный результат", - сообщается в заявлении.

В субботу у Байдена вновь был выявлен коронавирус, спустя 12 дней после первоначальной постановки диагноза, когда президент США в первый раз получил положительный результат тестирования на коронавирус.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

США Джо Байден коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 4 августа

Военная операция на Украине

ВСУ атаковали зернотоки и ангары на подконтрольной РФ части Запорожской области

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Токио заявили о попадании китайских ракет в исключительную экономическую зону Японии

В ДНР сообщили о росте числа жертв обстрела Донецка

США запустили новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

США запустили новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

Военные ДНР сообщили о гибели двух жителей в результате обстрела Донецка

Рабочие трех заводов Boeing в США отменили забастовку

Рабочие трех заводов Boeing в США отменили забастовку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });