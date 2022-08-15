Шеф Пентагона вновь заболел коронавирусом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что снова заразился коронавирусом COVID-19, но у него проявляются слабые симптомы заболевания.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. У меня слабые симптомы, и я уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в заявлении Остина на сайте Пентагона.

По словам министра, он продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

Остин также сообщил, что с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Шеф Пентагона напомнил, что ранее болел коронавирусом в январе. Тогда врач сообщил ему, что благодаря полноценной вакцинации и двум бустерным дозам вакцины от COVID-19 болезнь протекала не так тяжело.

"Я продолжу в предстоящие дни консультироваться со своим врачом", - добавил Остин.

Коронавирус у Байдена

Ранее коронавирусом переболел и президент США. Так, у Байдена 21 июля выявили COVID-19. Через несколько дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако 30 июля у него вновь диагностировали коронавирус. 6 августа президент впервые после повторного заражения сдал отрицательный тест на заболевание.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также получил две бустерные дозы вакцины.