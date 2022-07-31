Врач Байдена заявил о его хорошем самочувствии после нового положительного COVID-теста

Президент США Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, который вскоре после выздоровления снова сдал положительный тест на коронавирус, чувствует себя хорошо. Это следует из заявления его лечащего врача Кевина О'Коннора.

Американский лидер продолжает соблюдать режим самоизоляции.

"Взятый утром тест, как и следовало ожидать, показал положительный результат", - отмечается в нем.

Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Затем он выздоровел, но накануне тест вновь показал, что он заражен COVID-19.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.