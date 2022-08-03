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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Азербайджанская армия сообщила о взятии под контроль ряда высот в Карабахе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия провела в среду ответную операцию "Возмездие", в ходе которой был взят под контроль ряд высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"Члены армянских незаконных вооруженных формирований попытались захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и оборудовать там новые боевые позиции. В результате ответной операции "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, взяты под контроль высота Гырхгыз, а также высота Сарыбаба и другие важные высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа", - говорится в сообщении ведомства.

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В нем отмечается, что в ходе операции уничтожены несколько боевых позиций, живая сила, гаубицы, военная техника и большое количество боеприпасов.

В Минобороны отметили, что "Азербайджанская республика неоднократно заявляла о том, что присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вопреки трехстороннему заявлению, является источником опасности". "Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно неизбежно", - заявили в министерстве.

Азербайджан Карабах Армения
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