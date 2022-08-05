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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Кремль готов обсуждать вывоз украинского чермета только в пакете с вопросом санкций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возможность достижения договоренностей по вывозу украинских металлов зависит от ряда факторов, но решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с ограничениями, действующими в отношении российских производителей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов. Поэтому здесь много чего обсуждать", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают слова замминистра экономики Украины Тараса Качки, который считает, что по примеру продовольственной сделки в рамках стамбульских договоренностей можно было бы заключить соглашение и по поставкам металлов с Украины.

"Все зависит от деталей, я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию, как-то официально ничего пока не формулировалось. Надо понимать, насколько четко будет сформулировано это предложение", - сказал Песков.

22 июля в Стамбуле представители Украины, России, ООН и Турции подписали соглашения о порядке вывоза из украинских портов судов с украинским зерном и другими сельхозпродуктами. Одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН об экспорте российской сельхозпродукции на ближайшие три года. В Москве рассчитывают, что ООН поможет добиться отмены возникших ограничений на доступ российских продуктов и удобрений на внешние рынки. В МИД подчеркивали пакетный характер достигнутых в Стамбуле договоренностей и высказывали мнение, что договоренности по украинскому зерну и по российским сельхозпродуктам должны реализовываться одновременно.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков Кремль Тарас Качка ООН Турция
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