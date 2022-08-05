Российский Минстрой подготовил сценарий развития Мариуполя до 2035 года

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Подготовленный целевой сценарий развития Мариуполя до 2035 года включает трехлетний мастер-план по полному восстановлению города, рассказали через пресс-службу глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"В Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения. По предварительным данным, всего в 2022-2025 годах на территории города планируется построить и восстановить порядка 1,03 млн кв.м социальной инфраструктуры. По разработанному мастер-плану мы рассчитываем, что сможем полностью восстановить Мариуполь в течение трех лет", - сказал он.

В концепции мастер-плана по годам расписано, как будет идти строительство.

Концепцию разработали Минстрой и подведомственный ему ФАУ "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ".

Документ устанавливает ключевые параметры развития Мариуполя, очередность проведения восстановительных работ, а также технико-экономические показатели строительства жилья и социальной инфраструктуры.

В мастер плане представлен проект развития инфраструктуры, в том числе разрушенного металлургического комбината "Азовсталь". Разработчики концепции мастер-плана пришли к выводу, что часть рабочих мест на предприятии можно сохранить за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории.