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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В Минобороны РФ обещают сдать первые три построенных в Мариуполе жилых дома уже в сентябре

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Первые три жилых дома в Мариуполе, возведенные российскими военными строителями, будут сданы в начале сентября, остальные девять - до конца года, сообщил в среду журналистам представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ Максим Абаринов.

"Три пятиэтажных многоквартирных дома на стадии готовности: один практически готов, второй - на 80%, третий - на 70%. Дома эти планируем сдать в начале сентября под заселение", - сказал Абаринов.

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Он уточнил, что к этим домам уже подведены коммуникации. Всего в жилом комплексе 12 домов, весь комплекс планируется сдать до конца года. На территории вокруг комплекса будут детские и спортивные площадки, зеленые насаждения, проезды и парковки. Комплекс рассчитан примерно на 2,5 тыс. человек, всего в 12 домах 1011 квартир.

Также силами Минобороны строится инфекционный центр, рассчитанный на 60 коек. Его планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю.

Минобороны РФ Мариуполь
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