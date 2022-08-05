Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Херсонская область вернулась к дореформенному делению на 18 районов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Временная администрация Херсонской области отменила проведенную украинскими властями реформу административно-территориального деления, область вновь разделили на 18 районов вместо пяти, сообщил журналистам глава администрации Владимир Сальдо.

"Восстановили территориальное устройство Херсонской области так, как это привычно и удобно людям", - сказал он и добавил, что подписал соответствующий указ.

Реформу административного деления на Украине провели в 2019 году, тогда в Херсонской области ряд районов объединили и из 18 их стало пять.

"На мой взгляд, это не совсем правильно. Власть должна ближе к людям находиться", - прокомментировал Сальдо.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Китай объявил о прекращении диалога с США по линии военных и по климату

Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Китай заявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Что случилось этой ночью: пятница, 5 августа

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространить доминирование

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });