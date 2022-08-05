Херсонская область вернулась к дореформенному делению на 18 районов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Временная администрация Херсонской области отменила проведенную украинскими властями реформу административно-территориального деления, область вновь разделили на 18 районов вместо пяти, сообщил журналистам глава администрации Владимир Сальдо.

"Восстановили территориальное устройство Херсонской области так, как это привычно и удобно людям", - сказал он и добавил, что подписал соответствующий указ.

Реформу административного деления на Украине провели в 2019 году, тогда в Херсонской области ряд районов объединили и из 18 их стало пять.

"На мой взгляд, это не совсем правильно. Власть должна ближе к людям находиться", - прокомментировал Сальдо.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.