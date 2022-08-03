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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Херсонская область сформировала бюджетную заявку на август на 6 млрд рублей

Это в два раза больше, чем было в июле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бюджетная заявка Херсонской области на август сформирована в размере 6 млрд рублей, что позволит полностью выплатить зарплаты бюджетникам и пенсии, сообщила временная администрация региона после совещания под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Как заявил Марат Хуснуллин, на август бюджетная заявка для Херсонщины сформирована в размере 6 млрд рублей, что в два раза больше, чем было в июле. Будут полностью профинансированы зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные выплаты", - сообщил телеграм-канал администрации.

На совещании обсуждались вопросы продажи и вывоза сельхозпродукции, подготовки жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период, перехода на российскую правовую платформу и более активного распространения российской банковской системы.

Большое внимание участники совещания уделили подготовке к референдуму по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации, уточнили в администрации.

Херсонская область Украина Марат Хуснуллин
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