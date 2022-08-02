Предприятия Херсона рассчитывают на заказы из России для возобновления работы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возрождение промышленного производства в Херсоне будет зависеть от загрузки предприятий заказами из России, заявил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец.

"Мы приняли промышленность практически в остановленном положении. Нужны заказы, которых раньше не было. Крупные заводы в нерабочем состоянии... Сейчас у нас большие проблемы с заказами для этих предприятий. Но мы надеемся, что эти заказы после присоединения к Российской Федерации у нас активизируются, мы этот город реанимируем как промышленный центр", - сказал Кобец.

Он уточнил, что уже поступило первое инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода. Основные инженеры остались на предприятии, но необходима помощь российских специалистов. "Есть потенциал для того, чтобы возобновить производство. Мы знаем, в какие сроки это производство может возобновиться. Конечно, необходима помощь специалистов РФ", - сказал глава администрации города.

По его словам, серьезных инвестиций сейчас требуют также предприятие по производству плавучих доков, морской и речной порты, предприятия машиностроения. "Эти направления могут получить заказы, только имея партнерские отношения и смежные предприятия с РФ", - добавил Кобец.

В советские годы Херсон был крупным промышленным центром, но после провозглашения независимости Украины в 1990-е годы многие производства были закрыты, регион стал в большей степени сельскохозяйственным.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.