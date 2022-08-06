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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность напряженностью в Закавказье

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил обеспокоенность напряженностью в Закавказье.

"В ходе телефонного разговора госсекретарь США выразил обеспокоенность возникшей в регионе напряженностью", - сообщается на сайте азербайджанского президента.

Алиев возложил ответственность за возникшую напряженность на Ереван.

"Глава государства отметил, что армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, приведшую к гибели азербайджанского военнослужащего. Алиев подчеркнул, что Азербайджан принял необходимые ответные меры для предотвращения данной провокации", - отмечается в сообщении.

Президент довел до сведения собеседника, что азербайджанская сторона не раз поднимала вопрос о выводе из Нагорного Карабаха армянских военнослужащих и "армянских незаконных вооруженных формирований", что предусмотрено положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, однако Ереван, по его словам, не выполняет это обязательство.

"Алиев также отметил, что азербайджанская сторона близка к завершению строительства альтернативной Лачинскому коридору дороги, подчеркнув, что после завершения работ по строительству на данной дороге планируется разместить миротворческие силы РФ", - говорится в релизе.

Кроме того, ходе беседы Алиев и Блинкен обсудили двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Армения Азербайджан США Нагорный Карабах
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