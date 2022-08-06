Что случилось этой ночью: суббота, 6 августа

Обстрел Израиля из сектора Газа, россиянин Винник в суде США, россиянка Костенюк - шахматистка года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палестинцы из Газы запустили около 80 ракет в сторону Израиля. Более 30 ракет не долетели до израильской территории и рухнули в секторе Газа, 33 снаряда удалось сбить, остальные 13 ракет разорвались на территории Израиля. Сообщений о пострадавших в Израиле не поступало.

- Израиль решил мобилизовать до 25 тысяч резервистов для содействия Армии обороны Израиля в секторе Газа в операции "Рассвет", которая, по данным властей Израиля, направлена на действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки.

- Экстрадированный из Греции россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом в США. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов.

- ФИДЕ признала шахматисткой года российского гроссмейстера Александру Костенюк. Награду Костенюк получила в индийском Ченнаи на конгрессе федерации. Женские индивидуальные награды были вручены впервые в истории ФИДЕ.

- В Москве четвертый день подряд объявлен "оранжевый" уровень опасности. В столице ожидается жара 30...33°С. В воскресенье жара сменится грозой.