Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Александр Винник, экстрадированный из Греции в США, впервые предстал перед судом в штате Калифорния, сообщает американское министерство юстиции.

"Винник впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско. Его делом занимается судья Сэлли Ким", - говорится в сообщении министерства.

На таких слушаниях обычно решают процедурные вопросы; речь еще не идет о начале рассмотрения самого дела.

Минюст США напоминает, что днем ранее Винника экстрадировали из Греции. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона.