Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Александр Винник, экстрадированный из Греции в США, впервые предстал перед судом в штате Калифорния, сообщает американское министерство юстиции.

"Винник впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско. Его делом занимается судья Сэлли Ким", - говорится в сообщении министерства.

На таких слушаниях обычно решают процедурные вопросы; речь еще не идет о начале рассмотрения самого дела.

Минюст США напоминает, что днем ранее Винника экстрадировали из Греции. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона.

США Греция Россия Александр Винник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Израиль мобилизует 25 тыс. резервистов на фоне ситуации вокруг сектора Газа

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Китай объявил о прекращении диалога с США по линии военных и по климату

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });