Судно Navistar с украинской кукурузой пришло в Стамбул

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Судно Navistar с украинской кукурузой в субботу прибыло в Стамбул, достигнув входа в пролив Босфор, свидетельствуют данные Marine Traffic.

Согласно им, сухогруз Navistar бросил якорь на стоянке BOSPHORUS N ANCH.

Между тем еще два судна с украинской кукурузой - Rojen и Polarnet - продолжают путь через Черное море, Rojen находится уже недалеко от берегов Турции.

Судно Navistar ранее вышло из порта Одессы с грузом кукурузы, предназначенным для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия.

Как сообщалось, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще трех судов с кукурузой с Украины. Ожидается, что все три судна досмотрят в Стамбуле представители СКЦ прежде, чем пропустят их дальше.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на Украине - Черноморска, Одессы и Южного.